Eventos com potencial turístico poderão ter apoio da prefeitura de Belo Horizonte durante o verão 2021/2022. A Empresa Municipal de Turismo de BH (Belotur) lançou nesta segunda-feira (8) a 11ª edição do edital para o Programa Belo Horizonte 4 Estações, que vai contemplar eventos entre 29 de dezembro deste ano e 20 de março de 2022.

De acordo com a PBH, serão investidos R$ 3,75 milhões em eventos. Neste edital, o foco será apenas em atividades presenciais, a modalidade online não será aceita. As inscrições também são presenciais, e podem ser feitas até o dia 19 deste mês na sede da Belotur - rua dos Carijós, 166 - Centro.

"O edital do Programa 4 Estações vem, mais uma vez, contribuir para estruturar o calendário de eventos da cidade, com oferta turística diversificada, e estratégias adequadas de promoção. Assim, continuamos fortalecendo a comercialização do destino Belo Horizonte, envolvendo seus mais variados serviços, gerando negócios e contribuindo para a diminuição dos impactos causados pela pandemia e reaquecimento do setor", explica o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

A proposta do edital inclui três categorias. Em cada uma delas, haverá um número máximo de eventos apoiados, com orçamento idêntico dentro da mesma categoria. O valor pode chegar a R$ 100 mil por iniciativa.

Todas as informações sobre o edital e a realização dos eventos estão disponíveis no site da prefeitura.

