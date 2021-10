Belo Horizonte amanheceu com céu nublado neste sábado (30). A previsão é de que o tempo permaneça assim durante todo o dia, com possibilidade de chuvas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada na capital foi de 16ºC e a máxima está prevista para 27ºC.

A chuva no início do feriado prolongado não deve dar trégua até o dia de Finados, na terça-feira (2). Segundo o Inmet, o céu da metrópole ficará encoberto por nuvens durante o período, com possibilidade de precipitação.

Para domingo (31) e segunda-feira (1), a previsão é de chuvas isoladas e de baixa intensidade, mas, no dia seguinte, há alerta para a chance de temporais mais fortes.

As precipitações são fator de atenção para quem pretende viajar no feriado. É esperado um grande fluxo de veículos nas estradas mineiras e a Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a redobrarem os cuidados, reduzir a velocidade e, se necessário, até parar em local apropriado, sempre com os faróis acesos.

