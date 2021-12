O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para este domingo (19), tempo instável com pancadas de chuva, especialmente na parte da tarde, em todas as regiões de Minas Gerais.

De acordo com o Inmet, as condições atmosféricas estarão favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, com precipitação entre 30 e 60 mm por hora, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais (acima de 60 km/h) no Noroeste, Central Mineira, Triângulo e Alto Paranaíba, Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce.

As chuvas também deverão ser intensas (entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia), acompanhadas de rajadas de vento ocasionais (até 60 km/h), no Oeste, Metropolitana e Zona da Mata.

