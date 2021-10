Dois novos destinos internacionais começarão a ser operados pela Eastern Airlines no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a partir do ano que vem. A informação foi confirmada pela BH Airport, que administra o terminal, nesta quinta-feira (28).

A companhia aérea afirmou que vai inaugurar voos direto para Miami, nos Estados Unidos, a partir de março; e para Nova Iorque, no mesmo país, a partir de junho. Serão cinco viagens semanais com um Boeing 777-200 nas classes Econômica e Econômica Premium.

“A inauguração desses dois destinos para os Estados Unidos é muito aguardada pelos mineiros e estamos confiantes na operação e manutenção dessas rotas, bem como lançamento de outros destinos”, ressalta Herlichy Bastos, diretor de Operações da BH Airport, que comanda o aeroporto na Grande BH. No total, serão três frequências semanais entre Miami e Belo Horizonte, a partir de 27 de março de 2022, e duas frequências semanais entre Nova Iorque e Belo Horizonte, a partir de 8 de junho de 2022.

Esta será a primeira vez que a companhia aérea fará voos regulares para o Brasil, e BH será a primeira cidade escolhida pela empresa. “Disponibilizar o acesso a esses destinos, partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é um ganho para todos os mineiros. Estamos sempre em negociação com as companhias aéreas para ampliar a conectividade de Minas Gerais com o mundo. A parceria com a Eastern Airlines é mais uma iniciativa que demonstra esse potencial do aeroporto”, afirma Herlichy.

A companhia se destaca por ter apenas duas classes disponíveis, o que aumenta a capacidade da aeronave e o conforto dos passageiros. A empresa pretende oferecer preços mais competitivos e condições diferentes do mercado, como transporte gratuito de até um equipamento esportivo (como prancha de surfe ou bicicleta) e a possibilidade de levar animais de estimação a bordo.

Em comunicado, a Eastern Airlines reforçou que as operações estavam previstas para começar em dezembro deste ano. Entretanto, problemas com o atraso na certificação das novas aeronaves fizeram com que os voos fossem reprogramados para 2022.

