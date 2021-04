Apesar de ter informado, na terça-feira (20), que mais fármacos para o 'kit intubação' de pacientes com Covid-19 chegariam a Minas Gerais nesta semana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) declarou, nesta sexta-feira (23), que a vinda de mais medicamentos só ocorrerá na próxima semana.

Os fármacos do 'kit' são essenciais para pacientes infectados com o novo coronavírus e que precisam ser intubados. Sem eles, o doente pode acordar e não suportar o procedimento invasivo de respiração artificial. Há registros de pessoas no país que, após o fim do efeito dos sedativos, precisam ser amarradas às macas para continuarem o tratamento.

A pasta não informou o motivo do adiamento, mas explicou que o Estado tem dialogado "constantemente" com o Ministério da Saúde para o atendimento das demandas estaduais. Além disso, disse que o fluxo de envio de medicamentos tem sido contínuo pelo órgão federal.

Na semana passada, 133 mil unidades foram entregues a hospitais em situação mais crítica, com estoque para três dias a menos. No entanto, a própria SES-MG afirmou que, mesmo com a chegada desses novos insumos, a reserva de sedativos encontra-se em nível "não recomendável" para o enfrentamento da pandemia, em todo o Estado.

A reportagem procurou o Ministério da Saúde para obter informações sobre a não-entrega de mais remédios e aguarda um retorno.

Alternativa

Sem previsão da data exata de chegada de mais medicamentos, o governo de Minas explicou que tem contado com o apoio da rede solidária da saúde pública, iniciativa que permite o remanejamento de insumos entre as instituições.

"O objetivo é atender, de forma emergencial, os hospitais mais necessitados e com estoque mais baixos, a partir de instituições que detenham estoques mais estáveis, garantindo, de modo emergencial, a adequada assistência aos pacientes. A rede solidária acontece em todo o estado", informou, em nota.

A SES também explicou que a disponibilização de mais fármacos pela União depende do preenchimento on-line de um formulário de estoque pelos hospitais. Conforme o Estado, o documento fica aberto entre quinta e segunda-feira, semanalmente, e assim que as instituições alimentam os dados, a SES-MG pede reposição ao Ministério da Saúde. Os dados mais recentes de Monitoramento de Intubação no Estado podem ser conferidos aqui.

