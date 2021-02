A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, entre esta sexta-feira (12) e a próxima quarta (17), a operação Rodovida Carnaval 2021, focada na diminuição dos acidentes nas estradas e no reforço do policiamento em locais estratégicos. A ação mobilizará equipes em todas as regiões de Minas.

Durante os dias de operação, a PRF atuará na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes, em resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; no combate às infrações de trânsito, como ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool e velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, dentre outras.

A fiscalização e o policiamento serão intensificados com o aumento das rondas nas rodovias e através do posicionamento das equipes em locais estratégicos. Cerca de 800 militares vão se revezar ao longo dos trechos mais movimentados e críticos.

Restrições de tráfego

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários nas vias de pista simples.

Não poderão transitar veículos ou combinações de automóveis, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam 2,6 m de largura; 4,4 m de altura; 19,8 m de comprimento ou 57 toneladas de peso total bruto.

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e terá o veículo retido.

Confira os dias e horários das restrições:

12/02 - sexa-feira das 16h às 22h

13/02 - sábado das 06h às 12h

16/02 - terça-feira das 16h às 22h

17/02 - quarta-feira das 06h às 12h

Veja as recomendações da PRF para um viagem segura:

- Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Verifique também toda a documentação do veículo e do condutor.

- Todos os ocupantes do veículo devem portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes.

- Respeite os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada mantenha a velocidade compatível com as condições da via. Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves os acidentes.

- O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio de idade, devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação). Em caso de autuação o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração.

- Ultrapasse sempre pela esquerda somente em locais permitidos e principalmente onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário. Se outro veículo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado a intenção de fazê-lo, dê a preferência e aguarde a vez. Sinalize toda a manobra com antecedência. Redobre a atenção ao ultrapassar ônibus e caminhões. Por se tratar de veículos grandes e pesados, é preciso se certificar que há espaço suficiente para realizar uma ultrapassagem segura e ao ser ultrapassado não acelere, não mude a trajetória do veículo e mantenha distância segura do veículo à frente.

- Mantenha uma distância segura do veículo que vai à frente, a fim de se evitar colisões traseiras (tipo de acidente que mais tem sido registrado no Estado) nos casos de freadas bruscas.

- Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos e às margens das rodovias.

- É importante também sempre levar água, frutas e alimentos não perecíveis no interior do veículo, para situações inesperadas como congestionamentos e interdições de pista.

- Caso ocorra chuva durante sua viagem, acione os limpadores de parabrisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à sua frente. Evite estacionar no acostamento, caso tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento.

- Ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”. Antes de mudar de faixa de rolamento use os retrovisores. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta. Sempre circule com o farol ligado, para facilitar a visualização da motocicleta pelos pedestres e pelos veículos que estão em sentido contrário.

- Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e principalmente aos pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

