O primeiro dia do ano tem previsão de chuvas no fim da tarde em Belo Horizonte. A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira (1°) é de 17°C. A máxima prevista deve chegar a 30°C. A sensação, no entanto, é de mais calor ainda devido à pouca nebulosidade durante a manhã, conforme explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mas isso deve mudar ao longo do dia, já que a tendência é de aumento de nuvens e, portanto, um pequeno refresco para o calorão. A umidade relativa do ar, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, é de 45%.

Já a partir desta quinta (2), o tempo deve mudar e a possibilidade é de chuvas mais fortes na capital, condição que deve permanecer, pelo menos, até o fim de semana. Inclusive, a partir de sexta (3) a temperatura máxima deve cair para 26°C.

Também no Estado há previsão de chuvas fortes na Região Metropolitana de BH, Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e região Oeste.

Mineiros de férias

A mudança no tempo também deve afetar os mineiros que estão passando as férias na praia. Segundo o Inmet, a partir de quinta (2), a previsão é de chuva no litoral fluminense e também no Espírito Santo. O sul da Bahia também tem possibilidade de chuvas, assim como o litoral paulista. Com isso, o primeiro fim de semana no ano será de pancadas de chuvas em boa parte do país, segundo o meteorologista.

