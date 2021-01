A primeira dose da vacina contra o coronavírus em Minas Gerais será aplicada nesta noite (18) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O nome do primeiro mineiro a receber a vacina só será divulgado pelo governo do Estado na hora em que a vacina for aplicada.

A chegada do avião da Força Aérea Brasileira com o primeiro lote da vacina está prevista para às 18h50. O ato simbólico de início de vacinação em Minas Gerais será no auditório do segundo andar do aeroporto e deve começar às 19h30 com a presença do governador Romeu Zema.

Após a cerimônia, as vacinas vão para a Central Estadual da Rede de Frio, onde será feita a conferência e entrada do material no sistema, para envio às 28 Unidades Regionais de Saúde. A distribuição das doses nos 853 municípios de Minas será feita com apoio das aeronaves do Estado com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Policia Militar de Minas Gerais e Defesa Civil.

Minas Gerais vai receber 577.480 doses que serão aplicadas inicialmente em grupos prioritários, como trabalhadores da saúde, pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas e população indígena vivendo em terras indígenas.

A vacinação contra covid-19 em Minas Gerais será feita nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios ou, ainda, fora delas, conforme necessidade de atendimento do público elegível e organização do município, segundo o governo do Estado.

A expectativa é que cerca de 280 mil pessoas sejam vacinadas até o final desta semana, recebendo as duas doses necessárias para a imunização até meados de fevereiro.