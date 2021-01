A primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em Minas será aplicada na noite desta segunda-feira (18), no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH. O nome do mineiro a receber o imunizante ainda não foi divulgado pelo governo do Estado.

A chegada do avião da Força Aérea Brasileira com o lote da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, está prevista para 18h50. O ato simbólico de início da vacinação será no auditório do 2° andar do terminal, às 19h30, com a presença do governador Romeu Zema.

Após a cerimônia, as vacinas vão para a Central Estadual da Rede de Frio. Lá, será feita a conferência e a entrada do material no sistema, para envio às 28 Unidades Regionais de Saúde.

A distribuição aos 853 municípios mineiros será feita por meio de aeronaves do Estado, com apoio do Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Defesa Civil. A expectativa, segundo disse Romeu Zema, é que todas as cidades já tenham recebido os imunizantes ainda nesta terça-feira.

