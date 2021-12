A programação de Natal em Tiradentes, na Região Central de Minas, vai até o domingo (26). E quem ainda não conferiu pode comparecer à cidade histórica para conhecer as atrações que aliam temas clássicos do período com a cultura e culinária mineira.

No Largo das Mercês, no Centro da cidade, projeções contam uma história inédita de uma pastorinha e um cozinheiro às 19h, 20h, 21h, 22h e 23h até o sábado (25).

A culinária se faz presente nas oficinas “Natal de Chef” e “Quitandas da Mamãe Noel”. Na primeira, chefs de cozinha ensinam receitas natalinas e, na segunda, quitandeiras de Tiradentes contam os segredos de suas tradicionais receitas.

A atração “Escritório do Papai Noel” funciona até o domingo (26), entre 16h e 22h com ingressos custando R$ 20. Na atração, a única paga, o bom velhinho espera os visitantes para fotografias e receber cartinhas.

Veja a programação completa:

Natal de chef – chefs de cozinha ensinam receitas para a Ceia de Natal

Sábado (25), às 13h

Casa Aimorés – Rua Direita, 159, Centro – Tiradentes/MG

Quitandas da Mamãe Noel – quitandeiras de Tiradentes contam os segredos de suas receitas

Sábado (25), às 15h

Casa Aimorés – Rua Direita, 159, Centro – Tiradentes/MG

Escritório do Papai Noel – visitas com ingresso a ser adquirido no local

Sábado (25) e domingo (26), das 16h às 22h

Casa Aimorés – Rua Direita, 159, Centro – Tiradentes/MG

Projeções Natalinas

Sábado (25)

Horários: 19h, 20h, 21h, 22h e 23h

Local: Igreja das Mercês – Largo das Mercês, Centro – Tiradentes/MG

Mais informações no site do evento.

