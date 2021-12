A tradicional iluminação de Natal da Praça da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte foi prorrogada e estará disponível para os visitantes até o dia 06 de janeiro de 2022, dia da festa Folia de Reis. Mesmo após o feriado Natal, a opção é uma oportunidade para quem não conseguiu visitar a praça iluminada e para quem gostaria de revisitar o local para se despedir do clima natalino. A expectativa é que, até o dia do Natal, 100 mil pessoas visitem a atração.

Inaugurada no início de dezembro, o projeto Luzes da Cidade ocupa 35 mil m² de área iluminada e divide a praça em quadrantes temáticos com instalações especiais de arte digital. Além das luzes interativas, o festival faz projeções nas fachadas dos prédios históricos que compõem o conjunto arquitetônico do Circuito da Liberdade, como o Centro Cultural Banco do Brasil, o Memorial Vale e o Museu de Minas e do Metal. Na Alameda Travessia, uma onda de luzes de 200 m cobre toda a avenida.

Luzes da Liberdade



O projeto Luzes da Cidade divide a praça em quatro quadrantes temáticos: "Caminhos da Vida", "Caminhos das Águas", "Caminhos dos Céus" e "Caminhos das Gerais"

A primeira parte, "Caminhos da Vida", é formada por túneis de tubos de LED coloridos no jardim em frente ao edifício Niemeyer. Nela, o espectador pode percorrer o caminho até o coreto da praça, que também está coberto por luzes interativas.

No segundo espaço, em frente ao prédio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas (Iepha), o “Caminho das Águas” apresenta uma integração da fonte com LEDs com cor de neon que simulam ondas nos canteiros que a circundam.

O terceiro quadrante, denominado "Caminhos dos Céus", traz a experiência de um show de luzes na fonte localizada na direção do Memorial Vale, além de vaga-lumes espalhados pelos canteiros e outras intervenções luminotécnicas.

Já na quarta sessão, “Caminho das Gerais", os visitantes poderão contemplar uma árvore de Natal tecnológica formada por painéis de LED, que fazem projeções de animações temáticas. A estrutura está localizada em frente ao edifício da Funarte.



As luzes da praça são acesas às 18h30 e parte da iluminação começa a ser desligada às 23h.



Leia mais:

Consumidores deixam compras para a última hora e lotam centro de BH em busca de presentes de Natal

Taxa de transmissão do coronavírus continua em alta em BH; alerta se mantém amarelo