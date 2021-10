Uma quadrilha responsável pelo tráfico interestadual de drogas, com atuação em Uberaba, no Triângulo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (27) e terminou com 10 pessoas presas. A Operação Joker também cumpriu mandados em Goiás, São Paulo e Mato Grosso e foi realizada em conjunto com as polícias Militar e Civil de Minas.

De acordo com a PF, o grupo criminoso realizava o transporte de entorpecentes do Mato Grosso até Goiânia (GO) e, posteriormente, para Uberaba, onde a mercadoria era dividida e distribuída para traficantes da região nordeste de São Paulo. A cidade mineira é onde a maior parte dos integrantes se reunia.

O dinheiro movimentado com o tráfico era lavado através de empresas e transações bancárias. Ao todo, 27 contas foram bloqueadas. Os policiais também constataram que os veículos empregados no transporte de drogas eram registrados com documentos falsos ou de laranjas.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 3 de prisão temporária.

Os suspeitos poderão responder pelas condutas previstas nos artigos 33 e 35 combinados com art. 40, que dizem respeito à venda de entorpecentes e associação ao tráfico. As investigações continuam a partir dos materiais apreendidos na operação.

Leia mais:

Tombamento de caminhão carregado de materiais de construção deixa BR-381, em Brumadinho, interditada

Arma usada por Alec Baldwin no dia do acidente que matou diretora era 'legítima', diz promotora