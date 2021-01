Belo Horizonte deve ter mais um dia de muito calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo na capital para esta quarta-feira (13) indica temperatura máxima de 31ºC. Porém, há a possibilidade de chuvas com trovoadas isoladas na parte da tarde e à noite.

Na quinta-feira (14), a expectativa é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem registrar entre 18ºC e 31ºC, enquanto a umidade relativa do ar pode variar entre 40% e 90%.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), o clima deve permanecer o mesmo: céu nublado com possibilidade de precipitação. A mínima tende a ser de 17ºC e a máxima de 29ºC. A umidade pode permanecer entre 40% e 95%.

Já no domingo (17), a previsão indica céu claro e muito calor, com as temperaturas alcançando os 30ºC. No entanto, a umidade pode variar bastante, entre 30% e 90%.

