Um dos pontos mais tradicionais e movimentados de Belo Horizonte, a Praça Sete, no hipercentro, foi interditada para o trânsito de pedestres. Os quatro quarteirões foram cercados com gradis na noite desse domingo (28). A medida foi tomada com a intenção de evitar a aglomeração de pessoas no local e como forma de tentar conter o avanço da transmissão da Covid-19 na capital mineira.

A interdição seguirá até a redução dos números relacionados à pandemia do novo coronavírus na cidade, segundo a prefeitura. Com a passagem de pedestres impedida nas ruas dos Carijós e Rio de Janeiro, a circulação só está liberada nas avenidas Amazonas e Afonso Pena.

A vigilância no espaço público está sendo feita por fiscais da PBH, pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar (PM). Além disso, o estacionamento de veículos foi proibido nas ruas do entorno do monumento Pirulito. O bloqueio será feito pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans).

Comerciante aprova

O jornaleiro Isnaldo Brito, de 55 anos, trabalha há mais de três décadas no local e, “pela primeira vez”, vê a Praça Sete fechada. A medida, porém, foi vista com bons olhos pelo comerciante.

“Faz efeito sim. Tirou as pessoas que circulam em vão, sem ter nada para fazer e vem para a praça fazer hora. Ficou bom por essa situação, está aprovado”, avaliou.

Outros espaços fechados

Outras três praças da capital mineira, a Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza, a Floriano Peixoto, em Santa Efigênia, e a Arquiteto Ney Werneck, no Belvedere, também foram fechadas para acesso. Assim como na Praça Sete, os locais terão o acesso pelo público suspenso por tempo indeterminado.

No sábado (27), espaços foram interditados na orla da lagoa da Pampulha. Os fechamentos foram feitos no Marco Zero, nos mirantes Bem-te-vi e Biguá, no Vertedouro, na entrada do Museu e nas praças Olavo Kafunga Bastos, Geralda Damata Pimentel e São Francisco de Assis.

Também no sábado, trechos das pistas de corrida na avenida José Cândido da Silveira, na Cidade Nova, e na rua Henrique Badaró Portugal, no Buritis, tiveram trechos interditados com gradis. Esses espaços foram escolhidos, segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, por apresentar uma grande movimentação de pessoas mesmo após as medidas restritivas adotadas pela prefeitura.

Desde 7 de março, a utilização de praças, pistas de caminhada ou de corrida e locais públicos para a prática de atividades de esporte e lazer coletivas ou individuais está proibida em BH, estejam elas cercadas por gradis ou não.

As praças do Papa, da Liberdade, da Assembleia, JK, Lagoa Seca e os Mirantes das Garças e Sabiá, na Pampulha, já estão fechados.

Pandemia em BH

Segundo levantamento divulgado pela PBH na última sexta-feira (26), 138.127 belo-horizontinos testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, 3.145 perderam a vida por complicações da doença. De acordo com o boletim, 126.017 pessoas se recuperaram da enfermidade e outras 8.965 seguem em acompanhamento médico.

A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 está acima de 100%. Na sexta, a taxa chegou a 107,5%. Os leitos de enfermaria têm ocupação de 88,5%, com dois índices em alerta máximo, no vermelho.

(*) Com informações de Lucas Prates e Marina Proton

