A experiência das aulas presenciais em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (26), deverá servir de inspiração para a volta do ensino em cidades da Grande BH. A proposta é do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep), que tem reuniões marcadas com as prefeituras de Contagem, nessa terça-feira (27), e Nova Lima, na quarta.

"Vamos levar às secretarias municipais de educação essa realidade que estamos vivendo na capital. Nos colocamos à disposição e nosso intuito é colaborar para que o retorno também aconteça na Grande BH", informou Zuleica Reis, presidente da entidade. Oficialmente, a retomada do ensino presencial não tem data para acontecer na região metropolitana.

Conforme Zuleica, o objetivo do Sinep, que representa cerca de 60% das escolas particulares de todo o Estado, é apoiar a retomada, começando pelos municípios mais próximos à capital. Nas reuniões agendadas com Contagem e Nova Lima, a entidade vai apresentar os protocolos criados pelo Sinep para o retorno seguro de alunos, professores e funcionários.

A reportagem procurou as prefeituras de Contagem, Nova Lima e Betim para obter informações sobre a possibilidade de reinício do ensino nas cidades e aguarda retornos.

Em BH

Zuleica disse que o retorno das aulas em Belo Horizonte foi "excelente" e com adesão, entre 60% e 80% dos alunos, "acima das expectativas" na comparação com outros estados. Segundo ela, isso é mais um argumento que comprova a importância da retomada das atividades, incluindo o benefício da saúde mental dos estudantes.

"O desgaste e prejuízos das famílias são imensuráveis em relação ao estado psicológico e emocional das crianças. A escola precisa ser a primeira a abrir e a última a fechar", afirmou.

