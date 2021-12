Belo Horizonte espera grande movimentação de pessoas chegando e deixando a cidade durante o período de festas de fim de ano. O índice de 75,4% da população total da cidade com o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (duas doses ou dose única) pode ser um dos motivos do aumento na expectativa de viajantes em relação à mesma época de 2020.

Na Rodoviária de Belo Horizonte, a expectativa da administradora do terminal é de que 409 mil pessoas circulem entre esta sexta (17) e o dia 3 de janeiro, incluindo embarques e desembarques. No Aeroporto de Confins, a BH Airport espera um fluxo de 30 mil passageiros por dia do Natal ao Réveillon.

Rodoviária

O volume esperado de 409 mil passageiros na rodoviária da capital é 31% maior do que no mesmo período de 2020, quando a estimativa foi de 309.960.

No entanto, a expectativa segue menor do que os dados registrados entre 17 de dezembro e 3 de janeiro de 2019, antes da pandemia. O fluxo de fim de ano no terminal rodoviário antes da Covid foi de 611.399 pessoas – 66% maior do que o esperado para 2021.

O dia que deve ter maior movimentação de passageiros é a próxima quinta-feira (23), quando a rodoviária espera receber mais de 32 mil viajantes entre chegadas e partidas. A quinta-feira anterior ao Réveillon também deve ser movimentada, com previsão de mais de 26 mil pessoas circulando no terminal de BH.

Governador Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Itabira, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Itabirito e Juiz de Fora estão entre os principais destinos dentro do Estado, de acordo com a administradora da rodoviária.

Fora de Minas, os destinos mais procurados são Rio de Janeiro (RJ), Cabo Frio (RJ), Angra dos Reis (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Curitiba (PR), Vitória (ES), Guarapari (ES), Marataízes (ES), Serra (ES), Prado (BA), Feira de Santana (BA), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA).

Devido à pandemia, após as 23h30, o acesso à rodoviária da capital está restrito a usuários com passagens e deve ser feito pelas plataformas D e E.

Confins

O Aeroporto de Confins espera receber 875 mil passageiros durante todo dezembro, informa a BH Airport. O fluxo esperado para o mês representa aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 606 mil pessoas passaram pelo terminal.

Nos dias 13, 16, 17, 20 e 26 de dezembro, o aeroporto espera receber mais de 30 mil pessoas diariamente.

Quem chega de voos internacionais ao aeroporto deverá ter em mãos um teste PCR para Covid-19 feito até 72 horas antes do embarque no país de origem. Também deve ser apresentada declaração de Saúde do Viajante (DSV) preenchida com a concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período que estiver no Brasil.

