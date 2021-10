Moradores de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganharam, nesta segunda-feira (25), uma opção de transporte público gratuito. O chamado “Expressinho 0800” é um programa criado pela prefeitura em maio deste ano e custou R$ 720 mil ao município.

Segundo o prefeito, Guto Resende, menos de 30 munícipios brasileiros realizam programa semelhante. "Por meio do Expressinho 0800, conseguiremos oferecer para a população, acesso ao transporte público regular e de qualidade". O gestor também destaca que, ao contribuir para a mobilidade urbana dos moradores, o programa amplia o acesso da população ao centro comercial e às oportunidades de emprego e renda, fomentando o comércio local, e trazendo respostas positivas para a economia, que foi prejudicada em decorrência da pandemia de Covid-19”.

A prefeitura ressalta que o projeto está na primeira fase de operação e que, por esse motivo, podem acontecer ajustes nos horários, com o objetivo de aprimorar a qualidade do serviço. De acordo com o município, cinco rotas atenderão sete regiões da cidade.

A gestão alerta também que os moradores devem ficar atentos aos canais oficiais da prefeitura, em que serão divulgadas as atualizações e informações sobre o funcionamento da linha. As rotas e o quadro de horários dos ônibus podem ser acessados no site da prefeitura de São Joaquim de Bicas.

