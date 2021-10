É grande o fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte nesta sexta-feira (8), saída para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a administração do terminal, são esperadas mais de 220 mil pessoas até 18 de outubro.

Na comparação com o ano passado, o número é 34% maior. Por outro lado, a movimentação na plataforma ainda deve ser menor que o registrado em 2019, quando não havia pandemia da Covid-19. Naquele ano, quase 300 mil pessoas passaram pelo local ao longo do feriado.

Desde o começo da crise sanitária, o terminal rodoviário demarcou assentos e fez separações no espaço, com o objetivo de manter os passageiros mais seguros antes e depois das viagens. Entretanto, as imagens flagradas nesta noite não correspondem a isso.

A reportagem do Hoje em Dia registrou cenas de lotação no saguão do terminal. Pessoas não respeitavam o distanciamento entre as cadeiras, que é sinalizado, e muitas sequer usavam máscara de proteção.

Em Minas Gerais, os destinos mais procurados estão nas regiões Leste e Central. Fora do Estado, o foco dos turístas está nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além de diversas cidades litorâneas.

Como medidas de precaução contra o contágio pelo coronavírus, o acesso ao terminal é restrito a usuários com passagens e a entrada é concentrada entre as plataformas D e E a partir das 23h30.

