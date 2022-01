Mapa interativo mostra pontos de interdições em rodovias de Minas Mapa interativo mostra pontos de interdições em rodovias de Minas

A chuva não está dando trégua para Minas Gerais. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar Rodoviária do Estado (PMR-MG), nesta segunda-feira (10), aponta que as rodovias mineiras possuem 106 pontos de interdição. A maior parte dos impedimentos está próxima a Belo Horizonte.

São 80 pontos de paralisação parcial do trânsito e 26 de suspensão total. Além da recomendação da PRF para que as pessoas evitem pegar estrada devido à possibilidade de deslizamentos de terra e transbordamento de rios, o órgão, junto com a PMR-MG, organizou um mapa interativo para que o motorista possa ter fácil acesso aos pontos onde o tráfego está impedido.

As ocorrências são de quebra de barreiras, queda de árvores, pistas que cederam e alagamentos. O mapa completo você acessa neste link.

Estragos

Em Minas, a chuva vem castigando cidades de diversas regiões. Na Grande BH, municípios foram duramente atingidos, como Santa Luzia, onde ruas e avenidas ficaram debaixo d'água após o transbordamento doi Rio das Velhas. As fortes tempestades, que provocaram a pior enchente da história do município, também interditaram vias e pontes.

Em Betim, a Prefeitura decretou "situação anormal de emergência" em decorrência das tempestades. As atividades não essenciais foram suspensas no município até as 23h59 de terça-feira (11).

