Foi encontrado, na tarde desta segunda (10), o corpo da segunda vítima de soterramento no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de uma mulher de 40 anos, que buscava, junto da família, uma rota alternativa para o Aeroporto de Confins quando o veículo em que estavam foi atingido por um deslizamento de terra nesse sábado (8).

O corpo de uma criança de 3 anos foi o primeiro a ser achado pelos Bombeiros. Além das duas vítimas encontradas, outras três pessoas ocupavam o veículo e ainda não foram localizadas.

De acordo com os Bombeiros, uma retroescavadeira chegou ao local do deslizamento no fim da tarde desta segunda (10) para ajudar no trabalho de busca.

A família está desaparecida desde o sábado (8). Segundo a Polícia Militar, eles saíram da cidade de Paula Cândido e tentavam uma rota alternativa para o Aeroporto de Confins após ficarem parados em um bloqueio na BR-040, na altura de Congonhas.

