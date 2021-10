Um sargento da Polícia Militar ficou ferido durante uma operação, na noite dessa terça-feira (26), no bairro Juliana, na região Norte de Belo Horizonte. O militar foi atropelado por um suspeito que pilotava uma moto e tentou fugir quando foi abordado. De acordo com a PM, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital João XXIII, na região hospitalar, com as duas pernas fraturadas.

Os militares atendiam a uma ocorrência de furto de automóvel na região e abordaram dois homens em um veículo, que, segundo os policiais, estariam com atitude suspeita. Na conversa com os PMs, os rapazes apresentaram versões diferentes para explicar o que faziam parados no local.

Durante a revista no veículo, foi encontrada uma mochila com R$4 mil em dinheiro. E os suspeitos acabaram confessando que estavam aguardando uma terceira pessoa que entregaria drogas a eles.

Os policiais, então, montaram uma operação para prender o suposto traficante. O homem chegou de moto e quando os militares tentaram abordá-lo ele acelerou e tentou atropelar um dos policiais, que conseguiu escapar. O suspeito partiu para cima do outro sargento, que foi atingido.

O agressor foi preso e encaminhado para o Hospital João XXIII, com escoriações leves. Com ele foram encontradas duas barras e quatro porções de maconha, além de um pino de cocaína. Após a detenção, os militares descobriram que o suposto traficante já tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido de um presídio em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os outros dois homens também foram autuados.

