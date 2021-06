Em meio ao avanço da pandemia e à aproximação da marca de 500 mil vidas perdidas pela Covid-19, Jair Bolsonaro (sem partido) participou, na manhã deste sábado (12), de mais um passeio de motocicleta, novamente sem usar máscara. Dessa vez, em São Paulo.

Acompanhado de apoiadores, o presidente percorreu vias a partir da zona Norte da cidade até o Parque Ibirapuera, na área Sul. Além da capital paulista, as motociatas, como são chamados esses passeios, já ocorreram em outros municípios, como o Rio de Janeiro. No mês passado, Bolsonaro sinalizou que pode fazer um evento do tipo em Belo Horizonte.

Mais cedo, Bolsonaro participou de uma cerimônia de entrega de boinas a alunos do sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar da capital paulista. De acordo com a Agência Brasil, o protocolo marca a incorporação dos alunos à instituição. O presidente esteve acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

