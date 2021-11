Até o próximo domingo (28), mais de 100 países vão celebrar a VI Semana da Cozinha Italiana no Mundo. Na capital mineira, o Consulado da Itália em Belo Horizonte, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e a Agência Italiana de Comércio Exterior (ITA) se uniram para promover uma vasta programação, com uma série de eventos e encontros voltados para proporcionar experiências a partir dos sabores e costumes do país europeu.

Destaque para a aula-show com o chef veneziano Massimo Battaglini (morador de BH há 23 anos) e uma websérie de três episódios sobre ingredientes amplamente utilizados na gastronomia italiana, como pomodoro (tomate), gelato (tipo de sorvete) e farinha de trigo – assista aqui.

Também será apresentada uma seleção de receitas típicas elaboradas por alunos do curso de Gastronomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a partir do reaproveitamento de sobras da cozinha, no vídeo “Os pratos pobres que conquistaram o mundo”.

A programação ainda inclui bate-papo, degustações e a participação de restaurantes de Belo Horizonte e Montes Claros que desenvolveram menus especiais para o evento.

As pessoas que publicarem no Instagram foto de um prato do menu especial, além de seguir e marcar os perfis @CamaraItaliana e @ItalyInBH usando a hashtag #cozinhaitalianamg, concorrerão a uma cesta de vinhos e produtos italianos. O resultado será divulgado dia 10 de dezembro, no perfil da Câmara Italiana.

Degustação

Na próxima segunda-feira (29), às 19h30, na sede da Associação Brasileira de Sommelier de Minas Gerais, com o apoio do Consulado da Itália, será organizada uma degustação de vinhos das regiões de Piemonte e Campani com oito rótulos, entre eles Falanghina, Arneis, Greco di Tufo, Barbera d'Alba e Langhe Nebbiolo.

Esse evento é aberto ao público, mediante pagamento e possui vagas limitadas. Para participar ou obter mais informação, é preciso entrar em contato no telefone (31) 984134588 ou pelo e-mail eventos@abs-minas.com.br.



Leia mais:

Tutu com Tacacá lança nesta sexta álbum que mistura carimbó com 'jeitinho mineiro'

Filme mostra a visão russa sobre o acidente nuclear em Chernobyl