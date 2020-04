A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou nesta sexta-feira (3) que Minas Gerais já registrou seis mortes pelo novo coronavírus – as quatro informadas nesta quinta-feira (2), em coletiva, e outras duas em Uberlândia, que já haviam sido anunciadas pela prefeitura do município do Triângulo Mineiro. Outros 64 óbitos são investigados.

Conforme o boletim da SES-MG, Minas registra 41.339 casos suspeitos para Covid-19, enquanto outras 397 notificações foram confirmadas por exames laboratoriais.

O balanço não traz ainda informações sobre uma mulher de 75 anos que teria morrido com Covid-19 no interior do Estado. Nessa quinta-feira (2), o Ministério da Saúde afirmou, durante coletiva, que esse caso teria acontecido em janeiro e seria o primeiro registro da doença no país. Já nesta sexta, o ministério comunicou a imprensa que houve um erro no sistema e a paciente teria sido internada, na verdade, em março.

A SES-MG também teve de voltar atrás em informações sobre mortes. No boletim desta quinta, a secretaria citava mortes nas cidades de Contagem, Juiz de Fora e São Gonçalo do Rio Preto, mas a pasta corrigiu essas informações horas depois, afirmando que houve um erro na extração de informações no sistema. Os óbitos nessas cidades seguem em investigação.

Vejas detalhes sobre as mortes já confirmadas pelo novo coronavírus em Minas:

Paciente 1: trata-se de paciente do sexo feminino, 82 anos, residente no município de Belo Horizonte. Ela foi internada no Hospital Biocor em Nova Lima no dia 21 de março, com quadro de febre, tosse e desconforto respiratório, sendo transferida para UTI dois dias depois. A paciente apresentava comorbidades: doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica. Óbito ocorrido no dia 29 de março. Exame de swab detectável para Covid-19 feito em laboratório privado.

Paciente 2: sexo masculino, 66 anos, residente do município de Belo Horizonte, portador de cardiopatia e diabetes mielitus. Exame detectável por RT-PCR em laboratório da rede privada. Com amostra para realização de swab, também, na Fundação Ezequiel Dias. Óbito ocorrido no dia 30 de março.

Paciente 3: sexo masculino, 44 anos, residente do município de Mariana. Óbito no dia 30 de março, em hospital do município de Nova Lima. Exame detectável para Covid-19 feito em laboratório da rede pública - Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Paciente 4: sexo feminino, 76 anos, residente do município de Belo Horizonte. Início de sintomas gripais no dia 23 de março. Portadora de doença cardiovascular e diabetes. Resultado detectável para Covid-19 no dia 31 de março emitido por laboratório privado. Óbito no dia 1º de abril.

Paciente 5: sexo masculino, 80 anos, residente em Uberlândia. Inicio de sintomas no dia 29 de março, com febre, tosse e dispneia. Portador de doença pulmonar crônica e doença cardiovascular. Resultado detectável para Covid-19 no dia 2 de abril por laboratório privado. Óbito no dia 30 de março.

Paciente 6: feminino, 61 anos, residente em Uberlândia. Inicio de sintomas no dia 26 de março, com febre, dispneia e mialgia. Portadora de doença renal crônica. Resultado detectável para Covid-19 no dia 2 de abril por laboratório privado. Óbito no dia 2 abril.