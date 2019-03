Subiu para 217 o número de mortos identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil, em relação às vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, outras 87 pessoas continuam desaparecidas.

Nesta sexta-feira (29), o Corpo de Bombeiros trabalhou na busca pelas vítimas com 145 militares, divididos em 23 frentes. Foram usadas 83 máquinas pesadas, seis cães farejadores e um drone.

