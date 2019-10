O jovem de 19 anos, suspeito de matar a namorada de 15 anos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já vinha fazendo ameaças à vítima, disse a Polícia Civil.

"O namorado é o principal suspeito e as investigações devem finalizar esta semana. Pretendemos enviar ao Poder Judiciário, até sexta-feira, o relatório conclusivo do inquérito policial", informou a delegada Karina Resende.

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (30), os detalhes da prisão do suspeito que teria atirado em Micaele Santos. Ele foi preso nesta terça-feira (29) em cumprimento de mandado de prisão temporária.

O caso é investigado por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Nova Lima, que já ouviu cinco pessoas, além do suspeito.

De acordo com a delegada, testemunhas viram o rapaz com a arma do crime e a vítima caída no chão. "Apuramos que o relacionamento era muito conturbado e, inclusive, a vítima já estaria sendo ameaçada pelo suspeito com o uso de uma arma de fogo", informou Karina.

A vítima foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo, quando estava na casa do suspeito. Em seguida, ele fugiu do local. A adolescente ficou internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última sexta-feira (25).

O suspeito deve ser indiciado ainda esta semana por feminicídio. A pena para o crime varia entre 12 e 30 anos de prisão.