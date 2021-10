Três homens suspeitos de cometer abuso sexual contra crianças e adolescentes foram presos durante uma operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (28), em três bairros da capital.

No Carlos Prates, na região Noroeste, a polícia foi prendeu preventivamente um homem acusado de estuprar a filha, em setembro deste ano. Segundo as investigações, a criança contou à mãe que teria sido abusada pelo pai quando passou uma noite na casa dele. Durante o registro da ocorrência, o homem disse que estava sob efeitos de drogas e que confundiu a própria filha com a namorada.

Em outro ponto da cidade, no bairro Serra, na região Centro-sul, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um jovem que abusou de uma adolescente de 12 anos. Em 2017, a jovem fugiu de casa e foi encontrada na residência do rapaz. O terceiro alvo da operação, foi um homem condenado em 2017, também por estupro. Ele foi localizado no bairro Pindorama, na região Noroeste.

De acordo com a delegada-geral do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam), Carolina Bechelany, o diálogo é essencial para evitar crimes de abuso contra crianças e adolescentes. “Precisamos conversar com as nossas crianças desde cedo e orientá-las quanto ao assunto”, explicou.

Apreensão de equipamentos

Durante a operação, também foram apreendidos equipamentos eletrônicos de um homem suspeito de produzir e comercializar imagens pornográficas de uma menina menor de idade. O homem já foi investigado pela Polícia Federal, por compartilhar conteúdo desta natureza na internet.

