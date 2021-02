A técnica de enfermagem Maria Bom Sucesso Pereira, primeira pessoa a ser vacinada em Minas Gerais, recebeu a segunda dose do imunizante nesta segunda-feira (8), no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte.

Minas já vacinou 304.025 pessoas contra a Covid-19 desde que as primeiras unidades chegaram ao Estado, em 18 de janeiro. Até agora, 24.695 pessoas receberam a segunda dose do medicamento. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira (8).

O estado recebeu neste domingo (7), mais um lote contendo 315.600 doses de vacina Sinovac/Butantan para dar início a quarta etapa da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação conta a Covid-19.

Nesta próxima fase, pessoas com 90 anos ou mais serão as próximas a ser vacinadas conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS). Nesta etapa, a meta é imunizar mais 6% dos trabalhadores de saúde, totalizando 73% desse público.

Os riscos de agravamento e óbito pela Covid-19 e de vulnerabilidade social foram considerados para a definição dos grupos prioritários. De acordo com Nota Técnica publicada pelo MS, foram avaliados a transmissão comunitária e o sobrerrisco para morte por Covid-19, relacionado a faixas etárias mais avançadas, que chega a 8,5 para hospitalização e 18,3 para óbito entre idosos com 90 anos ou mais.