A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reservados à pacientes com Covid-19, ultrapassou a marca dos 80% pelo quarto dia seguido em Belo Horizonte. Segundo os dados do boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (7), mesmo com uma leve queda, quando comparado ao dia anterior (na quarta era 86,1%), 85,1% das vagas destinadas já estão preenchidas em hospitais das redes públicas e privadas da cidade. O índice segue em alerta e aparece em vermelho no gráfico de indicadores de monitoramento da pandemia (confira abaixo).

Ainda de acordo com o boletim, mais de mil casos da doença foram confirmados em 24 horas na capital mineira. Foram 1.068 em um único dia. Com isso, Belo Horizonte soma 66.916 infectados desde o início da pandemia, em março.

O número médio de transmissão por infectado (Rt) também registrou mais uma pequena queda em relação ao último boletim – na terça (5), a taxa estava em 1,07 e na quarta (6) em 1,06. Hoje, o índice está em 1,05, o que significa que, em média, 100 pacientes infectados transmitem a doença para outras 105 pessoas.

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria também registrou queda, de 63,9% para 62,5%. O dado aparece em amarelo no gráfico de indicadores de monitoramento.

O Rt e a ocupação de leitos são os indicadores considerados pela prefeitura da cidade para tomar decisões referentes à reabertura ou fechamento de atividades econômicas. No fim da tarde de quarta, inclusive, o prefeito Alexandre Kalil, inclusive, anunciou que vai voltar a fechar o comércio não essencial da capital. A medida começa a valer na próxima segunda (11). Durante o anúncio, ele também informou que 46 novos leitos de UTI foram disponibilizados para os pacientes com a doença.

Oito mortes em 24 horas

Nas mesmas 24 horas, BH confirmou oito novas mortes ocasionadas pela Covid-19. Seis vítimas são do sexo masculino e duas do feminino. Ao todo, 1.923 infectados já perderam a vida na cidade.

Os dados também mostram que 61.111 pessoas já se recuperaram da doença. Outros 3.890 pacientes estão em acompanhamento.

Leia mais:

Covid-19: Anvisa reforça que não recebeu pedido de registro de vacina

Mais uma criança morre vítima da Covid em Minas; menina de 1 ano ficou 4 dias internada em Uberaba

Kalil anuncia fechamento do comércio em Belo Horizonte; decisão começa a valer na próxima segunda