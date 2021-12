A taxa de transmissão da Covid-19 cresceu nas últimas 24h em Belo Horizonte, chegando ao nível amarelo de alerta. O Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (23) mostra que o índice de infecção passou de 0,99 nessa quarta-feira (22) para 1,01.

O dado, representado pelo índice RT, indica que a cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus, há risco de outras 101 se contaminarem. O ideal é que o índice permaneça abaixo de um.

Já as taxas de ocupação de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 apresentaram queda na capital em 24h. As vagas ocupadas nas enfermarias caíram de 55,2% para 49,6% de quarta (22) para quinta (23), chegando ao nível verde de alerta. Por sua vez, a taxa de leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus passou de 55% para 52,5% de um dia para outro.

Desde o início da pandemia, a capital mineira já registrou 294.048 casos de Covid-19 e 7.080 pessoas morreram em decorrência da doença. No momento, 687 pacientes seguem em acompanhamento médico O número de recuperados chega a 286.281.

Vacinação

De acordo com o Boletim Epidemiológico desta quinta, 2.141.171 pessoas receberam a primeira dose das vacinas em BH. Destes, 1.925.522 receberam a segunda aplicação dos imunizantes.

Foram 60.898 pessoas vacinadas com a Janssen e 364.549 receberam a dose de reforço na capital.

