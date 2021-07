A taxa de transmissão (RT) da Covid-19 se mantém na faixa verde pelo oitavo dia consecutivo. Segundo o Boletim Epidemiológico de Belo Horizonte, divulgado nesta sexta-feira (30), a RT está em 0,88, o mesmo número de quinta-feira (29).

Nas últimas 24 horas, foram constatados nove óbitos por complicações da doença e 833 novos casos. Ao todo, no período, 655 pacientes foram considerados recuperados.

A porcentagem de pessoas internadas internados em leitos de enfermaria também está na cor verde, com 47%. O número de infectados internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por outro lado, está em sinal de alerta, na cor amarela, com 56,8%.

O público de 36 anos já foi contemplado pela primeira dose da vacina nesta sexta-feira. O cronograma do dia também incluiu a segunda dose para gestantes e puérperas com comorbidades; pessoas com Síndrome de Down (a partir de 18 anos); pessoas com deficiência permanente (a partir de 18 anos) e a faixa de 59 anos com comorbidades.

