O número médio da transmissão por infectado pela Covid-19, o chamado Rt, subiu pelo 3° dia consecutivo em Belo Horizonte, segundo dados do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura desta quarta-feira (12).

Nesta terça-feira (11), o indicador estava em 0,99 e chegou a 1 hoje, voltando ao nível amarelo, considerado de alerta pelas autoridades de saúde. Desta forma, 100 pacientes infectados transmitem o vírus para outras 100 pessoas.

A taxa de ocupação das UTIs Covid também apresentou aumento na capital mineira e chegou a 76,9% - ontem, era de 74,7% - e segue no nível vermelho.

Por outro lado, a utilização das enfermarias destinadas ao tratamento do coronavírus registrou queda, saindo de 57,3% para 56,7%, mantendo-se no nível intermediário.

Desde o início da pandemia, BH já computou 189.472 testes positivos e 4.622 vítimas da doença. Dos infectados, 177.482 se recuperaram da enfermidade e outros 7.386 seguem em acompanhamento médico.

Dois dos três indicadores estão em nível de alerta em BH Dois dos três indicadores estão em nível de alerta em BH

Vacinação

Nesta quinta, a PBH também anunciou a ampliação da vacinação de pessoas com comorbidades. A partir de amanhã, moradores com deficiência permanente incluídas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com 18 anos ou mais, e portadores de doenças crônicas, de 48 e 49 anos, receberão a proteção.

Na sexta-feira (14), é a vez daqueles com comorbidades de 42 a 47 anos, completados até 31 de maio. A aplicação será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Clique aqui e confira os endereços.

Segundo o levantamento da prefeitura, mais de 636 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Desse grupo, cerca de 276 mil já foram contempladas com o reforço.

Leia mais:

42 a 49 anos: PBH amplia a vacinação de pessoas com comorbidades a partir desta quinta-feira

Vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades também será feita por drive-thru em BH

Minas registra mais 373 mortes e 9.764 casos de Covid-19 em 24 horas