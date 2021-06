O número médio de transmissão por infectado (RT), que mede a circulação do novo coronavírus em Belo Horizonte, teve leve queda, de acordo com boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (7).

O índice passou de 0,95 para 0,94, o que significa que cada grupo de cem pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 94. Abaixo de 1 já é alerta verde e indica que o contágio está estável.

No caso dos leitos de terapia intensiva, 75,7% das 1.045 unidades, considerando as redes pública e particular, estão ocupadas. A taxa também diminuiu se comparado ao informe da última sexta-feira (4) quando era de 80,5%, mas ainda deixa o indicador no alerta vermelho.

Já os leitos de enfermaria atingiram o patamar de 62,2%. O indicador está no nível amarelo de alerta. BH tem um total de 2.034 leitos clínicos para tratamento de pessoas com a Covid-19 - 1.265 estão ocupados.

Ainda segundo o boletim, 214.493 casos já foram confirmados e 5.212 pessoas morreram.

Sobre a imunização de moradores na capital mineira, 892.718 receberam a primeira e 401.219 as duas doses da vacina.

Leia Mais:

Saiba como funciona a chamada 'xepa da vacina'

Reunião entre Defensoria Pública e PBH sobre volta às aulas termina sem acordo

Governo de Minas e prefeituras têm prazo de 60 dias para fechar acordo sobre repasses da saúde