Os teatros públicos municipais de Belo Horizonte voltarão a receber espetáculos com a presença de público a partir de setembro. Administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Fundação Municipal de Cultura (FMC), os espaços seguirão os protocolos sanitários da cidade e adotarão algumas medidas, como a implementação da bilheteria eletrônica, que dá ao público a opção de comprar os ingressos on-line.

“Com a implementação da bilheteria eletrônica, o acesso do cidadão é facilitado e melhoramos consideravelmente a logística para os produtores, o que acreditamos que será positivo para a economia da cultura da cidade”, afirma Aline Vila Real, diretora de Promoção das Artes da FMC.

Para manter a segurança, os locais terão a capacidade reduzida. O Teatro Francisco Nunes, localizado no Centro da cidade, dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, poderá receber 240 pessoas. O Marília, no bairro Santa Efigênia, região Leste, terá 84 lugares na plateia. O Teatro Raul Belém Machado/Espaço Cênico Yoshifumi Yagi, que fica no Alípio de Melo, na Pampulha, terá até 56 pessoas por espetáculo.

Outras medidas incluem a escalonagem do público na saída, para evitar a aglomeração, e a proibição do contato físico entre os artistas e o público.

Fabíola Moulin, secretária Municipal de Cultura, ressalta que “a reabertura dos teatros públicos municipais, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19 vigentes na cidade, é mais um passo que damos no sentido de ampliar o acesso da população aos espaços de fruição da cultura em BH, colaborando também para a retomada da economia da cultura, que foi tão duramente afetada nos últimos meses”.

A lista de espetáculos que compõem a grade dos teatros para setembro é variada, contando com gêneros de comédia, drama, musical e mágica. Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 50, dependendo do espetáculo, e podem ser adquiridos antecipadamente no site ou nas bilheterias dos teatros, a partir de duas horas antes das apresentações. Toda a programação está disponível no Portal Belo Horizonte.

