A reinauguração da obra 'O Abraço', que ocupa a lateral de um prédio na rua dos Tupinambás, no Centro de BH, deve ocorrer na próxima segunda-feira (30). A pintura gigante havia se deteriorado com o tempo e estava em recuperação desde o início do mês.

O desenho do artista Davi Melo Santos foi um dos primeiros a serem inaugurados no Circuito Urbano de Arte (Cura), em 2017, durante a edição especial do festival em comemoração ao aniversário de 120 anos de BH.

Segundo a curadora do projeto, Janaína da Cruz, a imagem é muito querida pelos moradores e o restauro é também um amadurecimento do festival. "Desde 2019 atuamos com uma equipe especializada em reparo predial. A gente trabalha para que as obras durem cada vez mais", explica.

O melhor lugar para avistar essa e outras pinturas nos edifícios do Centro é pela rua Sapucaí, no bairro Floresta, como uma galeria de arte a céu aberto.

Processo

A análise para início da restauração durou mais de um mês e, com novos métodos de pintura aplicados, o processo contou com, além da equipe de coordenação, o empenho de outros cinco profissionais: uma produtora, o próprio artista, uma técnica em segurança e dois assistentes de pintura.

