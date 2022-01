Uma pessoa ficou presa dentro de um dos carros Uma pessoa ficou presa dentro de um dos carros

Parte do telhado de um estacionamento no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, desabou no início da noite desta quinta-feira (6). A estrutura caiu em cima de alguns carros que estavam no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiro, uma pessoa ficou presa dentro de um veículo. A vítima foi resgatada sem ferimentos.

Os militares estão no local para a liberação da área. Ainda não se sabe o que causou o desabamento e nem se chovia na hora do incidente.

Confira a ação dos bombeiros no local:

