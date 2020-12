Belo Horizonte terá mais um dia de altas temperaturas e tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo nesta quarta-feira (16) na capital indica céu com poucas nuvens, calor de até 33ºC e umidade relativa do ar de 30% à tarde.

Os termômetros só devem registrar diminuição na temperatura a partir de quinta-feira (17), com a aproximação de uma frente fria na região sudeste do país. “A tendência é, a partir de amanhã, ter pancadas de chuva na capital”, explicou o meteorologista Cléber Souza, que alertou que as precipitações não devem parar até o Natal.

A expectativa para amanhã é de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 19ºC e 32ºC, enquanto a umidade pode ficar entre 40% e 85%.

Na sexta-feira (18), o calor deve continuar diminuindo, mas o dia ainda será quente, com máxima de 30ºC e mínima de 19ºC. Há possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas.

No fim de semana, o cenário se repete: céu encoberto com muitas nuvens e expectativa de precipitações. No sábado (19), os termômetros devem registrar entre 18ºC e 28ºC. Já no domingo (20), a máxima é de 27ºC e a mínima 18ºC.

