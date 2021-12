Chuva de granizo, queda de árvores, alagamentos e muita água. O temporal que atingiu Belo Horizonte e a região metropolitana causou prejuízo e assustou muita gente na tarde desta sexta-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve vários chamados, mas nenhuma pessoa ficou ferida.

No início da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva de granizo, que se confirmou nos bairros Prado, na região Oeste; Barro Preto e Lourdes, na região Centro-Sul e Coração de Jesus, na região Noroeste, segundo relatos de moradores.

A estação do metrô no bairro Eldorado, em Contagem, foi parcialmente inundada depois que o córrego que passa próximo à entrada do local transbordou. A água atingiu apenas área de bilheterias e catracas. Os funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) tiveram que usar rodos para limpar o local. Nenhuma viagem foi suspensa.

Ainda na Grande BH, a avenida Cinco, no bairro Água Branca, também em Contagem, e a rodovia Januário Carneiro, em Nova Lima, foram alagadas. Os carros que passavam pelos locais tiveram que reduzir a velocidade, já que a enxurrada estava alta. Ninguém ficou ferido.

Em Sabará, no km 435 da BR-381, uma árvore de grande porte caiu e interrompeu o fluxo de veículos nos dois sentidos da via. Os bombeiros foram acionados e atuaram na desobstrução do local. Não houve registro de danos ou vítimas.

A Via 240, próxima à Estação São Gabriel, na região Nordeste de BH, ficou bloqueada por 20 minutos, devido ao risco de transbordamento do Córrego Onça. Na hora da chuva, a Defesa Civil municipal informou que todos os córregos se mantiveram dentro de suas capacidades.

Já na região da Pampulha, a enxurrada deixou algumas pessoas ilhadas. Na avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, um homem ficou preso dentro do carro. Antes da chegada dos bombeiros ao local ele conseguiu sair do veículo sozinho. No bairro Castelo, uma mulher também ficou presa dentro do carro e acionou o Corpo de Bombeiros. Mas, logo em seguida, cancelou o chamado, já que o nível da água baixou.

A rua do Aeroporto da Pampulha alagou e a água ivadiu o sanguão do terminal. Os funcionários da limpeza usaram rodos para retirar a lama. O atendimento no local foi suspenso. A reportagem entrou em contato com a Infraero e com o aeroporto para pedir mais informações sobre a retomada das atividades e não obteve resposta.

