A volta para a casa nesta sexta-feira (3) está mais lenta, do que em outros dias desta semana, em Belo Horizonte. Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, além da retomada gradual da circulação dos ônibus, após o encerramento da greve dos motoristas, o trânsito da capital ficou mais carregado à noite.

Mesmo com a liberação das principais vias de tráfego após o temporal, a BHTrans informou que trechos que tradicionalmente recebem maior número de veículos na volta para a casa estão com movimento acima do normal, o que provoca maior lentidão, mas sem ocorrências de engarrafamentos.

Já para quem precisa do transporte público a espera é grande já que o serviço ainda não foi restabelecido por completo.De acordo com a BHTrans, até às 19h desta sexta-feira, apenas a Estação São José, na avenida Tancredo Neves, na região Noroeste da cidade, tinha 100% das viagens realizadas.

Nas estações Pampulha, São Gabriel, Venda Nova e Vilarinho, foi possível registrar mais de 50% das viagens. Já na Estação do Barreiro, apenas 10% dos ônibus previstos para o horário estavam disponíveis. Confira a porcentagem de cada local no fim da matéria.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de BH, Paulo César Salomão, afirmou em entrevista ao Hoje em Dia que a normalização do serviço deve ocorrer apenas neste sábado (4). Ele explicou que, apesar do acordo que determinou a suspensão do movimento grevista, o contato com os motoristas não é instantâneo, o que dificulta o retorno imediato da prestação do serviço.

