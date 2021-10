Pessoas com o esquema vacinal completo não precisarão mais apresentar testes de Covid-19 para participar de eventos e jogos de futebol em Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo líder do governo na Câmara Municipal de BH, o vereador Leo Burguês (PSL), nesta quinta-feira (14), por meio de seu perfil no Twitter.

A assessoria da prefeitura confirmou que a decisão será anunciada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (15).

Em contato com a reportagem, Léo Burguês confirmou que a decisão foi tomada em reunião envolvendo as secretarias do município e o comitê de enfrentamento da Covid-19. Dentre as medidas aprovadas, está o aumento da capacidade admitida nos estádios, que passará a ser de 40% da lotação total.

Cenário de flexibilização

O infectologista Unaí Tupinambás, membro do comitê de enfrentamento da Covid-19 da prefeitura, afirma que as medidas de flexibilização em grandes eventos foram tomadas após a avaliação positiva do impacto dos primeiros jogos com público na cidade nos números de contágio registrados.

De acordo com o médico, as duas doses da vacina reduzem comprovadamente a taxa de transmissão do coronavírus, o que justifica a desobrigação do teste. Quem ainda não está com o esquema vacinal completo, no entanto, seguirá precisando de apresentar o resultado negativo para ingressar nos eventos.

As novas medidas não são irreversíveis e estão sujeitas a manutenção das estatísticas da cidade. “Seguiremos monitorando os indicadores, se os números voltarem a subir, a gente pode voltar tudo”, afirma Tupinambás, que destaca que o uso de máscara ainda é necessário e importante para evitar o contágio.

Carnaval

De acordo com Léo Burguês, o próximo passo na flexibilização das regras de distanciamento é organizar o carnaval de 2022. O vereador fez reunião com blocos da cidade nesta quinta (14) para montar um programa de planejamento e levá-lo para discussão na prefeitura.

