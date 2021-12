Os torcedores do Atlético Mineiro estão reunidos para mais uma final de campeonato do time. Nesta quarta-feira (15), uma hora antes da partida começar, o Bar do Salomão, tradicional ponto de encontro dos atleticanos no bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte, já está lotado.

De acordo com a administradora do local, Karla Jorge, mesmo com as mesas ocupadas, muitas pessoas ainda estão chegando para acompanhar o confronto contra o Athletico Paranaense, pela taça da Copa do Brasil. “Estamos com a expectativa alta para mais essa final do Galo. Todas as mesas já estão esgotadas e nós já estamos separando os bancos de engradados para que as pessoas possam se sentar e assistir ao jogo”, contou.

A partida vai começar às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mesmo se perder por uma diferença de até três gols, o Galo retorna para Belo Horizonte com o título de campeão e com três títulos na mesma temporada.

Leia mais

