Três pessoas ainda seguem desalojadas, nesta terça-feira (15), por causa do tombamento de uma carreta carregada de cal sobre duas casas às margens do Anel Rodoviário, na altura do bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. A Defesa Civil realizou uma nova vistoria no local nesta terça-feira (15).

De acordo com o órgão, dos 13 moradores que precisaram sair de cinco casas atingidas direta ou indiretamente pelo acidente, 10 já puderam voltar às moradias. A equipe também vistoriou uma passarela próxima à área, que tinha suspeita de danos, mas eles foram descartados.

O acidente

O tombamento da carreta ocorreu na madrugada dessa segunda-feira (14), deixando duas pessoas levemente feridas e uma interdição na via por cerca de 17 horas.

Além disso, conforme a Defesa Civil, um imóvel foi totalmente destruído; outro foi interditado preventivamente; e um terceiro foi isolado após um dos quartos ter sido atingido. Por fim, moradores de outras duas casas foram orientados a aguardar a retirada da carga tóxica para poderem retornar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta contou que seguia pela rodovia, no sentido Vitória (ES), por volta de 1h45, quando tentou desviar de um Honda Fit, mas acabou batendo na traseira do carro, perdeu o controle da direção e tombou.

