A Otacílio Negrão de Lima, avenida que circunda a Lagoa da Pampulha, já soma 20 horas com pontos de interdição em Belo Horizonte. Há desvios para carros e ônibus no local. Um automóvel ficou preso ao tentar passar pela água.

De acordo com a BHTrans, estãos bloqueados os trechos entre a rua Orsi Conceição de Minas, no bairro Bandeirantes, e avenida Antônio Francisco Lisboa; e entre as ruas Braúna e Arnaldo Cathoud. A obstrução foi iniciada às 14h dessa quinta-feira (23).

Segundo a empresa de tráfego, as linhas de coletivos que passam no local estão desviadas para quarteirões próximos. Nenhuma casa foi atingida pela água. O motorista de um veículo da marca Honda tentou passar pela região e não conseguiu. O carro ficou preso na água.

Trecho entre ruas Braúna e Arnaldo Cathoud está interditado

No início do mês, a avenida que circunda os 18 quilômetros da lagoa teve trechos fechados, por duas vezes, em intervalo de dois dias: no dia 2 de janeiro e no dia 4 do mesmo mês.

