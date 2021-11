A Universidade Federal de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, anunciou nesta terça-feira (23) a retomada de todas as atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão nos campus da instituição. A medida vai começar a valer a partir de janeiro de 2022.

De acordo com a UFOP, a ampliação do Plano de Contingência só foi possível mediante a exigência do passaporte de vacinação. Com isso, será exigido que todos os alunos, servidores e colaboradores da universidade apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 completo, com as duas doses e também com a dose de reforço, quando necessário.

As pessoas da comunidade acadêmica que possuem comorbidades continuarão com disciplinas e trabalhos remotos.

Também foi aprovado o processo de retorno gradual dos servidores ao trabalho presencial na universidade. No dia 15 de janeiro de 2022, voltarão 20%, no dia 15 do mesmo mês 50% e no dia 15 de março toda a equipe retorna ao trabalho presencial.

