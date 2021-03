No mesmo dia, quarta-feira (3), em que o governo de Minas anunciou toque de recolher e outras restrições em duas macrorregiões do Estado - Triângulo Norte e Noroeste - para frear o avanço da Covid-19, um vídeo antigo do governador Romeu Zema voltou a circular pelos grupos de WhatsApp se tornando viral.

No vídeo, que é de março de 2020, logo no início da pandemia, Zema anuncia medidas de combate à disseminação do novo coronavírus para todos os 853 municípios mineiros, como a limitação da circulação de ônibus de outros estados, restrições ao comércio não essencial e suspensão das aulas presenciais.

Desde então, Minas adotou o programa de flexibilização Minas Consciente, que estabelece ondas de abertura e fechamento das atividades de acordo com os indicadores da Covid. Clique aqui para saber o que está em vigor em cada região do estado.

Em BH, o comércio segue aberto, conforme anunciado pela prefeitura também na quarta, mas diante do aumento da taxa de transmissão, a volta às aulas presenciais foi adiada.

Assista ao vídeo de 20 de março de 2020 e relembre o contexto da pandemia à época: