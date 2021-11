Um vídeo gravado por policiais militares mostra os momentos iniciais do trabalho de resgate das vítimas que estavam no avião que transportava a cantora sertaneja de Marília Mendonça. A queda do bimotor em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, na última sexta-feira (5) causou a morte dos cinco ocupantes da aeronave.

No vídeo, militares avançam com dificuldade até local do acidente, próximo a uma queda d’água. Os policiais tentam abrir a porta, que parece emperrada após o impacto com o solo. Ao se aproximar da aeronave, o homem que filma afirma conseguir ver o antebraço de uma das vítimas, que estaria “tremendo muito”.

Os ocupantes foram encontrados já sem vida quando as equipes de resgate conseguiram acessar o interior do avião. Além de Marília Mendonça, que faria uma apresentação para oito mil pessoas na cidade do interior mineiro, morreram o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

