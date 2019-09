Imagens de uma câmera de segurança são utilizadas pela Polícia Civil (PC) para tentar identificar os suspeitos da execução de uma mulher de 20 anos no início da tarde desta sexta-feira (6), no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os suspeitos foram flagrados após procurarem por Isabela Gentil Reis Costa da Silveira em uma loja vizinha ao local onde ela trabalha, instantes antes de assassiná-la com um tiro no rosto.

De acordo com a PC, o crime aconteceu por volta de 12h30 na rua Alair Marques Rodrigues. Os dois suspeitos chegaram ao local em um Fiat Palio prata, que era dirigido por um terceiro suspeito. A instituição ainda apura se um quarto homem estaria envolvido no assassinato. O carro usado no homicídio acabou sendo abandonado pelo trio em uma rua próxima logo depois, usando um segundo veículo para fugir.

Nas imagens, é possível ver dois jovens, um deles vestido com uma blusa azul claro do time inglês Manchester City, uma bermuda preta e um boné cinza, e o outro com um short jeans e uma camisa cinza. Qualquer informação sobre a motivação do crime e sobre quem seriam os autores pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia da PC, no telefone 181.

Segundo a assessoria de imprensa da instituição, nenhuma linha de investigação é descartada, mas, a princípio, não existem indícios de que tenha se tratado de um feminicídio. A hipótese inicial da polícia é a de execução.

Segunda mulher assassinada na região em dois dias

A região da Pampulha foi palco de um outro assassinato contra mulher menos de 48h antes da execucação ocorrida nesta sexta. No fim da tarde de quarta-feira (4), uma mulher de 35 anos foi morta pelo ex na porta de uma escola infantil enquanto aguardava a saída de suas filhas, no bairro Santa Branca.

Após o crime, o suspeito de 33 anos atirou contra a própria cabeça, mas foi socorrido e sobreviveu. Câmeras de segurança também flagraram toda a ação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem discutindo com a mulher, com uma arma na mão, instantes antes do crime.

Leia mais:

​Mulher é assassinada a tiros no local de trabalho no bairro Santa Amélia

Homem atira em mulher na porta de escola e tenta se matar na Pampulha

Homem mata a mulher com mais de 20 facadas em Contagem e pede dinheiro à avó para fugir