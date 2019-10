As três vítimas da explosão no vertedouro da barragem da Pampulha, na última sexta-feira (25), seguem internadas no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo o boletim médico, todos estão gravíssimos e instáveis clinicamente, já que, além de queimaduras, sofreram traumas decorrentes do impacto da explosão.

Outras duas pessoas que tiveram ferimentos leves foram atendidas no próprio local do acidente.

Trabalhadores foram socorridos por equipes do Samu

A explosão aconteceu enquanto uma obra era executada no vertedouro da Lagoa da Pampulha. As vítimas trabalhavam em uma estrutura, que tem aproximadamente 20 metros de profundidade, no cruzamento das avenidas Pedro I e Antônio Carlos. Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), os cinco operários usavam equipamentos de proteção individual na hora do acidente.

A causa da explosão é investigada por peritos da Polícia Civil e o laudo deve ficar pronto em dez dias.