Produtores mineiros que possuem vacas e búfalas de 3 a 8 meses têm até 31 de dezembro para vaciná-las contra brucelose, uma infecção bacteriana. A medida é obrigatória e deve ser feita a cada semestre. Quem não cumprir a regra pode ser multado.

A veterinária do IMA, Luciana Oliveira, que coordena o programa de vacinação no Estado, alerta sobre a importância do imunizante. "A brucelose é uma das causas de perdas econômicas na pecuária, já que pode provocar abortos, queda na produção de leite e diminuição no ganho de peso dos animais", destaca.

Segundo ela, a vacinação contra brucelose deve ser rotina em todas as fazendas, independente do perfil produtivo. Seja nas propriedades leiteiras ou de corte, todas as bezerras precisam ser vacinadas para estarem protegidas contra a doença.

A veterinária lembra ainda que a compra da vacina contra brucelose somente é permitida mediante apresentação da receita, emitida por um profissional da área cadastrado no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT).

Declaração

A entrega ao IMA da declaração de vacinação contra brucelose é obrigatória, de acordo com a legislação. Ao final de cada semestre, o produtor tem até o 10º dia do mês subsequente para realizar a entrega do atestado de imunização.

Quem não cumprir a exigência pode receber multa de R$ 98,60, por bezerra. Já o produtor que deixar de declarar a vacinação paga R$ 19,72, também para cada animal.



Leia também:

Vacina da Pfizer para crianças terá dosagem diferente, diz Anvisa

Contagem ganha 'Carro da Vacina' para estimular imunização contra a Covid-19