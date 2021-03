Uma longa fila de carros se formou, nesta manhã (27), no entorno da UFMG, que é um dos postos de vacinação drive thru contra a Covid-19 para idosos de 72 anos. A imunização para essa idade teve início neste sábado (27). As doses também podem ser recebidas nos 152 postos da capital.

Apesar da extensa quantidade de veículos, a dona de casa Maria da Conceição Campolina afirmou não ter encontrado dificuldades para ser imunizada. Ela e a filha Mirian ficaram cerca de 25 minutos na fila. A segunda dose do imunizante foi agendada para 26 de abril.

"Foi tranquilo, tudo muito bem organizado. De uma certa forma, a gente fica na expectativa [para receber a vacina], mas eu não estava ansiosa, não. Desde que começou a questão da Covid eu já não saí de casa, faço compras somente on-line. Estou usando mais a internet", relatou.

A vacinação drive thru na UFMG ocorre até as 16h30 deste sábado, na Unidade Administrativa 2 (DAST), entrada pela portaria 2, na avenida Antônio Abrahão Caram, 763, no bairro São José, na Pampulha.

Além desse posto, os idosos de 72 anos que quiserem a imunização nesse formato podem ir ao Corpo de Bombeiros (rua Piauí, 1815, Funcionários, na região Centro-Sul), e ao Boulevard Shopping (entrada pelo estacionamento da rua Professor Otaviano Almeida, no Santa Efigênia, na região Leste), até as 16h30.

Vacinação em postos

De acordo com a Prefeitura de BH, o público-alvo deve comparecer a um dos 152 postos de saúde. O horário de atendimento foi ampliado. Agora, das 7h30 às 16h30. No domingo, os locais estarão fechados e a vacinação só será retomada na segunda-feira.

Não é preciso agendar, apenas levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O uso de máscara é obrigatório. O idoso pode levar, no máximo, um acompanhante.

Nessa sexta-feira, a prefeitura começou a vacinar quem tem 73 e 74 anos. Nos locais de imunização, idosos relataram demora, sobretudo no período da manhã, quando houve registro de longas filas de carros. Já na parte da tarde, o tempo de espera foi menor.

Ainda conforme a PBH, pessoas com mobilidade reduzida ou acamados devem fazer o cadastro para receber a vacina em casa. Os locais, horários e grupos contemplados para receber as vacinas devem ser consultados no portal da prefeitura.

Leia mais:

Butantan protocola pedido de realização de estudo de vacina na Anvisa

Grávida com passagens policiais por agressão ao ex mata atual namorado com facada no pescoço em BH

Com 479 mortes, Minas bate novo recorde de óbitos por Covid em 24 horas